النزاهة: الحبس 5 سنوات لمدير المصرف العراقي للتجارة السابق

2021/01/25 | 12:08 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة اليوم الاثنين عن صدور حكمٍ بحقِّ المدير العام السابق للمصرف العراقيِّ للتجارة TBI لإرتكابه خطأ جسيماً ترتَّب عليه الضرر بأموال الجهة التي كان يعمل فيها بمبلغٍ يصل إلى (40,000,000) مليون دولار.دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي بيان رسمي وصل “النور نيوز” على نسخة منه أفادت بإقدام المُدان على ارتكاب خطأ …

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