توتنهام يواجه ويكمب وعينه على موقعة ليفربول

2021/01/25 | 12:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعةيستضيف فريق ويكمب وندررز، الذي يشارك في دوري الدرجة الأولى، نظيره توتنهام هوتسبير، اليوم الإثنين، ضمن مواجهات دور الـ32 من منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي للموسم الحالي، في لقاء سهل نظرياً للفريق اللندني.

تأهل ويكمب واندرز للدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد الفوز في الدور السابق على بريستون نورث إيند 4-1، في حين حسم “السبيرز” تأهله لهذا الدور عقب الفوز على فريق مارين الذى يلعب في دوري الدرجة الثامنة، 5-0.

ويخشى توتنهام بقيادة مديره الفني جوزيه مورينيو، مفاجآت فريق ويكمب، على الرغم من احتلا الفريق المركز الأخير في جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى.

ومن المنتظر أن يشرك مورينيو عدداً كبيراً من اللاعبين البدلاء، من أجل إراحة الأساسيين لموقعة ليفربول التي تقام الخميس المقبل، على ملعب “توتنهام” بالعاصمة البريطانية لندن، ضمن مواجهات الجولة 20 من منافسات الدوري الإنجليزي.

وكان توتنهام استعاد الانتصارات في الجولة السابقة، عقب الفوز على مضيفه شيفيلد يونايتد 3-1، ليرتفع رصيده إلى 33 نقطة، يحتل بها المركز الخامس في جدول الترتيب، ولديه مباراة مؤجلة.



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