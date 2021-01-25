تحذير من تزوير في الانتخابات المقبلة

2021/01/25 | 12:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت النائبة عالية نصيف، الاثنين، من تزوير في الانتخابات المقبلة بنسبة 25%.

وقالت نصيف في تصريح صحفي انه “من دون اجراء تعديل على قانون المحكمة الاتحادية او تشريع قانون المحكمة الاتحادية لا يمكن اجراء الانتخابات”.

واضافت “اما فيما يتعلق بالتعديل على قانون الانتخابات فهناك 2 مليون من البطاقات اعلنتها المفوضية بانها قد هربت او غير موجودة وبالتالي تتطابق مع نسبة الـ25%”، محذرة من نسبة تزوير تصل الى 25% في الانتخابات قد تحصل مستقبلا”.

واكدت “اصبح اجراء تعديل بجعل التصويت بايومتريا ضرورة حتمية”.

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