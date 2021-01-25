المالية النيابية تعلق على اقتراض العراق: لا يمكن الاستغناء عنه - عاجل


المالية النيابية تعلق على اقتراض العراق: لا يمكن الاستغناء عنه - عاجل
2021/01/25 | 12:10 - المصدر: آي كيو نيوز
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