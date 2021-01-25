نائب عن سائرون: تفجيرات ساحة الطيران لن تمر دون حساب

2021/01/25 | 12:11 - المصدر: NRT عربية

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النائب عن سائرون سعد الحلفي

فوتو: ارشيف

منذ 3 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكد النائب عن تحالف "سائرون"، سعد مايع الحلفي، أن تفجيرات ساحة الطيران وسط بغداد لن تمر دون حساب، فيما كشف عن قرب استضافة القادة المسؤولين عن حفظ الأمن.

وقال الحلفي، في بيان اليوم، 25 كانون الثاني 2021، إن " لجنة الأمن والدفاع النيابية قررت استضافة قائد عمليات بغداد ووكيل وزير الداخلية لشؤون الاستخبارات ومدير الاستخبارات العسكرية ومدير استخبارات ومكافحة الارهاب في وزارة الداخلية فضلا عن مدير الأمن الوطني في بغداد".

وأضاف أن " التفجير الإرهابي المزدوج في ساحة الطيران وسط العاصمة بغداد والذي خلف عشرات الشهداء والجرحى لن يمر دون تشخيص مكامن الخلل وتحديد المسؤولين عن الخرق الأمني ومحاسبة المقصرين في إداء واجباتهم".

وشدد على "ضرورة تحديث الخطط المتبعة في مواجهة الجماعات المتطرفة وتوحيد الجهد الاستخباري وتجفيف منابع الإرهاب وسد الثغرات التي يتسلل منها بقايا العصابات التكفيرية والقيام بالعمليات الاستباقية للحفاظ على أمن واستقرار البلاد".

ر.إ

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