تراجع في أسعار النفط العالمية

2021/01/25 | 12:11 - المصدر: NRT عربية

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حفارات نفطية

فوتو: ارشيف

منذ 27 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

شهدت أسعار النفط، الاثنين، انخفاضا للجلسة الثانية على التوالي، بسبب مخاوف جديدة بشأن الطلب العالمي على الوقود.

وتراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت العالمي، صباح اليوم، 25 كانون الثاني 2021، إلى 55,38 دولارا للبرميل، بينما بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 52,26 دولارا للبرميل، منخفضا بمقدار سنت واحد.

وقال محللو بنك "ANZ" الأسترالي، إن "المؤشرات على طلب أضعف وتضغط على السوق"، في إشارة إلى إجراءات العزل العام في هونغ كونغ والصين، وربما فرنسا، في ظل ارتفاع الإصابات بكوفيد-19، مما يقيد أنشطة الشركات واستهلاك الوقود.

وكانت أسعار النفط قد تعرضت لمزيد من الضغوط بعد بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية أظهرت أن مخزونات الخام الأميركية ارتفعت على نحو مفاجئ بـ 4,4 مليون برميل يوميا في الأسبوع المنتهي في 15 كانون الثاني الجاري، مقابل توقعات سابقة بانخفاض 1,2 مليون برميل.

ر.إ

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