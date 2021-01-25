بعد إرسالهن من دبي إلى سوريا.. فلبينيات يتعرضن لسوء المعاملة والاغتصاب

2021/01/25 | 12:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت صحيفة واشنطن بوست الأميركية تقريرا عن تعرض عاملات فلبينيات للاغتصاب والسجن بعد "بيعهن" للعمل كخادمات في سوريا.

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