2021/01/25 | 12:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#زهير_الخويلدي ترجمة:" تعد حرية التعبير عودة إلى جذور الفكرة التأسيسية للديمقراطية"" إذا لم يكتب فولتير أبدًا "أنا لا أتفق مع ما تقوله ولكنني سأقاتل حتى الموت حتى يكون لك الحق في قول ذلك"، فقد وضع فيلسوف التنوير مع ذلك أسس النضال من أجل حرية التعبير التي يقدمها هذا الاختيار من البرامج.



في عام 1763، نشر فولتير رسالته حول التسامح.



منذ هذه الدعوة النشيطة لحرية الفكر، مرت أكثر من ثلاثة قرون دون أن تتوقف عن ك ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وجاهة التفكير في حرية التعبير - زهير الخويلدي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وجاهة التفكير في حرية التعبير - زهير الخويلدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).