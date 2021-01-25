محددات التغيير الاجتماعي وقوته الدافعة - سعيد مضيه

2021/01/25 | 12:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_مضيه كيف الخلاص من تهميج العقل؟ وكيف نردع هجمة ثقافية تجرد البشر من إنسانيتهم؟ من اين نبدأ لإنجاز انعطافة عن سيرورة التدهور مع ثقافة همجية تشيع الكراهية والقسوة والعنصرية ؟ كيف نوقف الانزلاق على منحدر التفكك المجتمعي والوهن والهزائم ، حسب توصيف الأكاديمي داوود خير الله؟الا وقبل كل شيء يتوجب القول أن المهمة واقعية وممكنة التحقق إذا قبضنا على مصدر الخلل والأعطاب.



في النصف الثاني من القرن الماضي حدثت ......





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