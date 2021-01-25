25 يناير العظيمة: أسئلة وإجابات العقد الثاني - حاتم الجوهرى

2021/01/25 | 12:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حاتم_الجوهرى ها هي ثورة 25 يناير العظيمة تكمل عقدا كاملا من الزمن على انطلاقها، ونحن على أعتاب العقد الثالث من القرن الجديد والألفية الثالثة، والمذهل حقا هذا العام هو الوعي الجمعي المصري، الذي على اختلاف مصادره الشعبية أو الثقافية أو السياسية، يحتفى بانطلاق الثورة بطريقة "الثبات الانفعالي"، بطريقة الحكمة واليقين معا.المعظم يحتفي بيناير بدون "تناقضات متفجرة" حاضرة هذا العام، أي بدون معارك سياسية أو شعبية ن ......





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