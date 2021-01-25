بلاغ الى الرأي العام.. ماسرّ اللقاح القاتل؟

2021/01/25 | 12:24 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سمير داود حنوش تتوالى التسريبات وربما التأكيدات يوماً بعد يوم في معلومات قد تكون خطيرة يتم تداولها بين أوساط المجتمع وتنتشر كالنار في الهشيم بإعتبار أن العالم أصبح قرية صغيرة تتسارع فيه المعلومات الى المسامع، تفيد بأن اللقاح المُستخدم في … Readmore

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