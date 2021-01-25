زيدان والقائم بأعمال السفارة الهولندية يبحثان مبادرة أمستردام لحقوق الإنسان

2021/01/25 | 12:25 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، الاثنين، مع القائم بأعمال السفارة الهولندية روخاس برونك، مبادرة هولندا الداعمة للقضاء بمجال حقوق الإنسان.

وذكر بيان لمجلس القضاء تلقى "ناس" نسخة منه، (25 كانون الثاني 2021)، أن"القاضي زيدان استقبل في مكتبه، القائم بأعمال السفارة الهولندية روخاس برونك، وبحث معه في مبادرة الحكومة الهولندية لتقديم الدعم إلى القضاء العراقي في مجال حقوق الإنسان".

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