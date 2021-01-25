الحبس لمدير المصرف العراقي للتجارة بتهمة الاضرار بالمال العام بمبلغ 40 مليون دولار

2021/01/25 | 12:25 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة النزاهة، الإثنين، صدور حكم ضد المدير العام السابق للمصرف العراقيِّ للتجارة TBI، بتهمة الإضرار بمال الجهة التي كان يعمل فيها بمبلغ يصل إلى 40 مليون دولار.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان تلقته قناة (7SKY) الفضائية إن “المدان إقدم على ارتكاب خطأ جسيماً وإحداث الضرر بالمال العامِّ، نتيجة منح تسهيلاتٍ ائتمانيَّةٍ بمبلغ 40 مليون دولارٍ إلى أحد المصارف لغرض، تغطية اعتمادٍ مُستنديٍّ، بالرغم من ضعف الضمانات المُقدَّمة من المصرف وقبل إكماله معاملة منح القرض”.

وأشار، إلى “صدور حكم بإلزام المصرف الذي منح له القرض بتأدية مبلغ ( 38,072,807) مليون دولار، يمثل أصل الدين مع الفائدة الاعتياديَّـة دون الفائدة التأخيريَّـة”.

وأضاف، أن “محكمة جنح الكرخ المُختصَّة بقضايا النزاهة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة المُتمثلة بالتقرير التدقيقي والتقرير التحقيقيّ الخاصِّ بهيئة النزاهة، إضافةً إلى أقوال الممثل القانونيِّ للمصرف والتحقيق الإداري الذي بيَّن مُقصريَّة المُتَّهم؛ نتيجة قبول ضماناتٍ ضعيفةٍ، ممَّا أدَّى إلى ضياع حقوق المصرف، فضلاً عن قرينة هروبه، وصلت إلى القناعة الكافية بإدانته وفقاً لأحكام المادة (341) من قانون العقوبات، فقرَّرت الحكم عليه غيابياً بالحبس الشديد لمُدَّة خمس سنواتٍ”.

وتابع، “قرار الحكم تضمَّن إصدار أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقّ المدان ومنع سفره، فضلاً عن وضع إشارة الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة استناداً لأحكام المادة (184/أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائيَّة، مع إعطاء الحقِّ للجهة المُتضرِّرة للمُطالبة بالتعويض”.

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