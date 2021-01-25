النفط تعلن إطلاق البطاقة الوقودية الجديدة رقم 10

2021/01/25 | 12:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أعلنت وزارة النفط، الإثنين، إطلاق البطاقة الوقودية الجديدة رقم (10) الخاصة بمادة النفط الأبيض.وذكرت الوزارة في بيان تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني “، نسخة منه، أنه “تم اطلاق البطاقة الوقودية رقم (10) والخاصة بمادة النفط الأبيض، وبواقع (50 لتر) وبالسعر الرسمي المدعوم (150) دينار واعتبارًا من تاريخ 25 كانون الثاني الجاري […]

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