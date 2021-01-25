طلبة وأساتذة جامعة الموصل ينظمون وقفة استنكارية لتفجيرات ساحة الطيران

2021/01/25 | 12:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نظم طلبة وأساتذة جامعة الموصل وقفة استنكارية لتفجيرات ساحة الطيران في العاصمة بغداد.

وصلى المشاركون في الوقفة صلاة الغائب على أرواح الشهداء الضحايا في رسالة تضامن بأن الجرح واحد والمصاب واحد، حيث شارك في الوقفة رئاسة جامعة الموصل وعدد من الأكاديميين والأساتذة والطلبة.

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