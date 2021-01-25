صندوق النقد الدولي: تلقينا طلب من العراق للحصول على مساعدة طارئة

2021/01/25 | 12:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد صندوق النقد الدولي تلقي طلب من العراق للحصول على مساعدة طارئة.

وأوضح صندوق النقد الدولي في بيان أن السلطات العراقية طلبت مساعدة طارئة من الصندوق بموجب أداة التمويل السريع، إضافة إلى طلب ترتيب طويل الأمد مع الصندوق لدعم الإصلاحات الاقتصادية المخطط لها في البلاد، مشيرا إلى أن المناقشات جارية بشأن الطلب العراقي للمساعدة الطارئة.

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