تنبيه من خبير اقتصادي: العراق سيفقد 3 ارباع ممتلكاته من العملة الصعبة خلال 3 سنوات بهذه الحالة

2021/01/25 | 12:27 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

حذر المختص في الشأن الاقتصادي علي جبار الفريجي من فقدان العراق مانسبته 75% من مايملكه من العملة الصعبة كنتائج سلبية لسياسة الاقتراض.

وقال الفريجي في تصريحات صحفية إن “الاحتياطي النقدي من العملة الاجنبية للعراق سينخفض الى 14.3 مليار دولار في 2024، اذا استمرت الحكومة بالاقتراض” .

وأضاف أن “وكالة بلومبيرغ الاقتصادية العالمية اصدرت تقريرا سنويا يشير الى ان الاقتصاد العراقي يعاني من اضطرابات عديدة، مصاحبا بسوء الادارة الماليةحسب قراءات صندوق النقد والبنك الدوليين”.

واشار الى ان “الحكومات العراقية، لو استمرت بنفس النهج واسلوب ادارة مقدرات البلد وثرواته والاستمرار بالاقتراض ، فان معدل الاحتياطي العراقي من النقد الاجنبي سينخفض من 53.4 مليار دولار الى 14.3 مليار دولار في عام 2024 “.

ودعا الفريجي الحكومة الى الانتباه لهذا الموضوع والتخفيف من الاقتراض الخارجي واعادة خطط الدولة الستراتيجية للسنوات المقبلة وتعظيم موارد الدولة المالية غير النفطية .

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