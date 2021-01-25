المالية النيابية: ضريبة الدخل على رواتب الموظفين ستكون آثارها طفيفة للغاية

2021/01/25 | 12:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

ذكر عضو اللجنة المالية النيابية صادق المدلول، الاثنين، أن هناك مفاوضات مستمرة مع المحافظين بغية التوصل إلى صيغة مرضية لانصاف المحافظات، فيما أشار إلى أن ضريبة الدخل على رواتب الموظفين ستكون آثارها طفيفة للغاية.

وقال المدلول في حديث صحفي، إن "المفاوضات بين اللجنة المالية النيابية والمحافظين مستمرة لحين ادراج مخصصات كافية ترضي طموح المحافظات".

وأضاف أن "الفقرة التي تم الاتفاق عليها بشكل مبدئي مع الحكومة هو انهاء فقرة قطع رواتب الموظفين شرط ان تفعل الحكومة قانون فرض ضريبة الدخل على رواتب الموظفين".

وأشار المدلول إلى أن "فرض ضريبة الدخل ستكون اثاره طفيفة للغاية ولن تتاثر رواتب الموظفين، حيث لم يتم تمشية ما أراده وزير المالية من قطع للرواتب بشكل مباشر".

وأوضح أنه "سيتم الانتهاء من المفاوضات بشأن الموازنة نهاية الاسبوع الجاري وسيتم التوافق على رفعها والتصويت عليها الاسبوع المقبل".

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