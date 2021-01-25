2021/01/25 | 12:32 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت لجنة الثقافة والسياحة والآثار النيابية، اليوم الاثنين، رفع كتاب رسمي إلى الحكومة لتوفير حصة من درجات الحذف والاستحداث لخريجي كليات الإعلام ، فيما أشارت إلى ضرورة تسليح العاملين بمجال الإعلام بالثقافة القانونية.وقال رئيس اللجنة النائب حمد الله الركابي، في تصريح صحفي، إن “لجنة الثقافة مستمرة بمناقشة المواضيع التي تلامس عمل الصحفيين” ، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الثقافة النيابية ترسل كتاباً لضمان حصة خريجي الإعلام من درجات الحذف والاستحداث) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الثقافة النيابية ترسل كتاباً لضمان حصة خريجي الإعلام من درجات الحذف والاستحداث) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).