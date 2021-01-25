2021/01/25 | 12:35 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]سجلت أسعار النفط، الاثنين، استقراراً مع توجهات دول أوبك لخفض الإنتاج، وتجدد إجراءات العزل العام لمكافحة وباء كورونا، مما يثير مخاوف جديدة بشأن الطلب العالمي على الوقود.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع طفيف بأسعار النفط.. وبرنت يتجاوز حاجز الـ 55 دولارا ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع طفيف بأسعار النفط.. وبرنت يتجاوز حاجز الـ 55 دولارا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).