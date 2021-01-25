احتراق فيل يثير غضبا في الهند

2021/01/25 | 12:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واع

أثار اشتعال فيل في الهند يبلغ من العمر 40 عاما ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأفادت وسائل إعلام بأن أحد القرويين القاطنين في منطقة ماسيناجودي تاميل نادو بالهند، أضرم النار في إطار لطرد الفيل، لكن الإطار علق في أذن الحيوان.

واضاف ان "الفيل المنهك حاول شق طريقه بعيدا عن المهاجم، فيما كان بعض الأشخاص يطاردونه ويرمون أجساما محترقة عليه في محاولة لإبعاده.

وعثر حراس الغابة لاحقا على الفيل، وهو في حالة ضعف شديد مصابا بحروق كبيرة في الظهر والأذن، وتوفي متأثرا بالإصابات أثناء نقله إلى منشأة طبية للعلاج.

وتم حجز 3 رجال زعم أنهم مسؤولون عن هذا الفعل العنيف.



وتم القبض على اثنين منهم، أما الثالث فقد هرب.

دعا مستخدمو الإنترنت إلى تشديد العقوبة على الجناة، معربين عن أسفهم لغياب الروح الإنسانية التي تمنع وقوع مثل هذه الحوادث.

المصدر: روسيا اليوم

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