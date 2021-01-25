وكالة مسيحية: رحلة البابا الى العراق ستتضمن زيارة اور مسقط راس النبي ابراهيم

2021/01/25 | 12:35 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …كشفت وكالة الاخبار الاسيوية الكاثوليكية في تقرير لها ، الاثنين، ان رحلة البابا فرانسيس الى العراق في آذار المقبل ستتضمن زيارة مدينة اور الاثرية في جنوب العراق مسقط راس النبي ابراهيم كما ورد في الكتاب المقدس .وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ ان ” البابا يخطط لترسيخ الحوار بين الاديان اعتمادا على الجذور الابراهيمية المشتركة للديانات السامية التي ترجع اصولها الى عبادة الاله الواحد على دين النبي ابراهيم (ع).واضاف أن ” من المتوقع ان ينتج البابا خلال زيارته شيئا مشابها لوثيقة ابو ظبي عام 2019 بشان الاخوة الانسانية من خلال اشراك قادة الشيعة في العراق ضمن الوثيقة خلال الزيارة المقررة من 5 الى 8 من آذار المقبل “.وتابع ان ” الكاردينال لويس رافائيل ساكو ، رئيس الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية في العراق اقترح على الفاتيكان إجراء حوار مسيحي شيعي يتناسب مع العلاقات المسيحية السنية التي تمت خلال الزيارة البابوية إلى الإمارات عام 2019 “.وواصل التقرير ان ” المسيحيين العراقيين ، الذين ما زالوا يستخدمون الآرامية ، اللغة التي تحدث بها عيسى يعلقون آمالهم على زيارة البابا و يسعون بشدة لإنهاء محنتهم ، التي تفاقمت بسبب ازمة تنظيم داعش الارهابي في البلاد”.واشار التقرير الى أن ” البابا البالغ من العمر 84 عاما وعلى المستوى الشخصي قام بتجهيز نفسه للرحلة من خلال اخذ لقاح فايروس كورونا لبدء المرحلة الثانية من حوار الاديان بعد نجاح رحلته الى ابو ظبي ، لهذا ، اختار منطقة بلاد ما بين النهرين ، التي كانت تضم جنة عدن ، وقرية إبراهيم ، والنبي دانيال و النبي يونس الذي عاش أيضًا في نينوى ، وفقًا للكتاب المقدس”.



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