بالصور:العراقيون يبدؤن بتذهيب منارتي صحن مسلم بن عقيل في الكوفة

2021/01/25 | 12:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت الملاكات الهندسية في امانة مسجد

الكوفة المعظم والمزارات الملحقة به

بصيانة وتذهيب منارتي صحن مسلم بن عقيل

(عليه السلام) والتي كانت ضمن مشاريع

النجف عاصمة الثقافة عام 2012م.

وتحدث مسؤول شعبة صيان

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