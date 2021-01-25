الاعدام لمتهم باغتصاب وقتل طفل في الناصرية

2021/01/25 | 12:42 - المصدر: NRT عربية

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اصدرت محكمة جنايات ذي قار، الاثنين، حكما بالاعدام شنقا حتى الموت بحق متهم أدين بارتكاب جريمة اختطاف واغتصاب وقتل طفل في الناصرية العام الماضي.

وذكر مصدر لـ NRT عربية، اليوم، 25 كانون الثاني 2021، ان " محكمة جنايات ذي قار اصدرت اليوم حكما بالاعدام شنقا حتى الموت بحق متهم ارتكب جريمة اختطاف واغتصاب وقتل طفل من مواليد 2011 ".

واضاف المصدر، ان المدان يبلغ من العمر 58 عاما .

واشار الى ان "القرار صدر استنادا لإحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".

ر.إ

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