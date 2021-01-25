درجال: البصرة مهيئة لاستضافة خليجي 25

2021/01/25 | 12:53 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداداكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، أن محافظة البصرة اصبحت مهيئة لاستضافة بطولة كأس الخليج “خليجي 25”.

وقال درجال في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ إن “الوضع جيد بل وحتى ممتاز والبصرة مهيئة لاستضافة خليجي 25 المقبلة”، موكدا ان “حضور اللجنة الخليجية واقامة مباراة العراق والكويت في ملعب جذع النخلة كل هذه الامور هي لغرض الاطلاع على المنشأت الرياضية والبنى التحتية واجراء تبادا وجهات النظر بما يخدم تعضيد ملف البطولة”.

واشار الوزير عدنان درجال انه “من اجل فسح المجال امام جميع الجماهير لمتابعة مباراة منتخبنا الوطني مع نظيره الازرق سوف يتم نقلها على جميع القنوات الفضائية العراقية رغم اننا نتمنى فتح ابواب الملعب للجمهور وهو ملح المباريات فضلا عن منحه الدافع المعنوي للاعبينا لتقديم افضل 16 بوابة تعمل بانسيابية”.

يذكر ان العراق هو المرشح الوحيد لاستضافة بطولة كأس الخليج “خليجي 25”.



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