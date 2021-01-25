2021/01/25 | 12:54 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال وزير المالية العراقي علي علاوي، إن العراق يجري محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بنحو 6 مليارات دولار للدعم الاقتصاد الوطني.وأوضح الوزير بحسب "بلومبرج" أنه بمجرد الموافقة على خطة الإنفاق والموازنة من قبل البرلمان، يمكن …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وكالة: العراق يجري محادثات لاقتراض 6 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وكالة: العراق يجري محادثات لاقتراض 6 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).