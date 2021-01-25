2021/01/25 | 12:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كاظم_حبيب تزخر التقارير السنوية لمنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية بمعلومات تفصيلية موثقة عن التدهور المستمر لحالة حقوق الإنسان في البلاد كلها، وعن تقاعس السلطات المحلية، بل وعن مشاركة أجهزة فيها في ممارسة تلك الانتهاكات، سواء أكان بحق الناس المعارضين لسياسات النظام السياسي الطائفي المحاصصي القائم والكاشفين عن فضائح الفساد الشامل في البلاد، أم ضد جمهرة الإعلاميين والعاملين في الصحافة والتلفزة المستقِلة و ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التجاوزات الفظة والدامية على حقوق الإنسان في العراق - كاظم حبيب) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التجاوزات الفظة والدامية على حقوق الإنسان في العراق - كاظم حبيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).