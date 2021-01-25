البصرة: انتهاء النزاع القبلي في القرنة.. والقبض على مسلحين عشائريين (صور)

2021/01/25 | 12:56 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

فضّت قوات الرد السريع، الإثنين، نزاعاً عشائريا مسلحاً في قضاء القرنة بمحافظة البصرة.

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وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (25 كانون الثاني 2021)، إن "قوات قيادة الرد السريع، في الفوج الثالث اللواء الأول، تمكنت من إنهاء نزاع عشائري نشب في منطقة الخيسات بناحية الثغر في قضاء القرنة التابع إلى محافظة البصرة".

وأضاف، أن "القوات تمكنت من إلقاء القبض على عدد من المشتبه بهم وضبط ٥ بنادق نوع كلاشنكوف"، مشيراً إلى "قيامها بإحالة المتهمين والأسلحة المضبوطة إلى الجهات المختصة".

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