2021/01/25 | 12:56 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يتبع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انباء عن تراجع الكاظمي على قرار إقالة أبو علي البصري من إدارة خلية الصقور الاستخبارية 7 SKY TV.

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