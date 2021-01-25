العمل تشكل مديرية لمتابعة أوضاع الجرحى العسكريين

2021/01/25 | 12:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، عادل الركابي، الإثنين، تشكيل مديرية الجرحى العسكرية بأمر ديواني من الأمانة العامة لمجلس الوزراء.وقال الركابي، بحسب الوكالة الرسمية، إن “مديرية الجرحى العسكرية في الوزارة تشكّلت بأمر ديواني من الأمانة العامة لمجلس الوزراء تختص بمتابعة شؤون الجرحى العسكريين”.وأشار، إلى أن “هناك لقاءات أخرى ستعقد على غرار […]

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