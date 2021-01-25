قيادي بدولة القانون يعد بيان تحالف القوى بشأن الاعدامات تشكيكا بالقضاء

2021/01/25 | 12:58 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..رفض القيادي بائتلاف دولة القانون محمد الصيهود , الاثنين , بيان اتحاد القوى العراقية بشان مطالبته بتنفيذ احكام الإعدام بحق الإرهابيين , عادا البيان تشكيكا واضحا بالقضاء العراقي .وقال الصيهود في تصريح لـ/ المعلومة / , ان ” بيان تحالف القوى العراقية بشان رفضه لمطالب السياسين والنواب بالمصادقة على تنفيذ احكام الإعدام بحق الإرهابيين المتورطين بدماء العراقيين مجافي للحقيقة وداعم للاستمرار الارهابين بجرائمهم ضد الشعب العراقي ” .وأضاف ان ” البيان يشير الى ان اتحاد القوى يطعن ويشكك بالقضاء العراقي الذي عرف بحيادته واستقلاليته للجميع ” .وأشاوتابعر الصيهود أنه “اذا اردات رئاسة الجمهورية الاستقرار الأمني في البلاد عليها المصادقة على تلك الاحكام ” , مبينا انه ” مادام هناك إرهابيين يقبعون السجون العراقية فان العمليات الإرهابية ستستمر ” .



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