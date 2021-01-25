2021/01/25 | 13:01 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

في خطوة مفاجئة و”طوعية”، يخطط العراق لتخفيض انتاجه من النفط نحو 250 ألف برميل يوميًا مقارنة بالشهر الماضي، لشهرين متتالين هما كانون الثاني الجاري وشباط المقبل، لتعويض خرق حصته في اوبك العام الماضي وفق شركة تسويق النفط العراقي (سومو).

وسيأتي هذا التخفيض بالاشتراك مع صادرات نفط كردستان، حيث أن العراق صدر في ديسمبر الماضي نحو 2.9 مليون برميل يوميًا، في حين تصدر كردستان نحو 700 ألف برميل يوميًا.

وبحسب التخفيض الجديد فإنه سيضخ العراق ثاني أكبر منتج في أوبك حوالي 3.6 مليون برميل يومياً على مدى شهرين، حسبما نقلت بلومبيرغ عن نائب رئيس شركة سومو علي نزار، مقارنة بحوالي 3.85 مليون برميل في كانون الأول الماضي.

وقال نزار إن “الصادرات، بما في ذلك تلك القادمة من إقليم كوردستان، ستزيد قليلا عن 3 ملايين برميل يومياً خلال هذه الفترة”.

نزار أوضح أن “قدرة بغداد على تحقيق هذه الأهداف تعتمد على ما إذا كانت حكومة إقليم كوردستان توافق على خفض الإمدادات من الحقول الخاضعة لسيطرتها”.

ويأتي قرار العراق بضخ كميات أقل من النفط في أعقاب خطوة مماثلة اتخذتها السعودية في وقت سابق من هذا الشهر.

وبحسب التخفيض المفترض فإن العراق سيفقد ايرادات بيع 250 ألف برميل يوميًا، وباحتساب سعر البرميل بمقدار 55 دولارًا، فإن العراق سيخسر أكثر من 13 مليون دولار يوميًا، أو ما يقارب الـ400 مليون دولار شهريًا، أي 800 مليون دولار خلال شهري كانون الثاني الجاري وشباط المقبل.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق مقبل على خسارة 800 مليون دولار بـ”خطوة طوعية” خلال الشهر القادم) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق مقبل على خسارة 800 مليون دولار بـ”خطوة طوعية” خلال الشهر القادم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).