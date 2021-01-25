2021/01/25 | 13:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | وزارة البيشمركة تعلن ان رواتب منتسبيها ستكون دون استقطاع اعتبارا من الشهر الحالي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | وزارة البيشمركة تعلن ان رواتب منتسبيها ستكون دون استقطاع اعتبارا من الشهر الحالي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | وزارة البيشمركة تعلن ان رواتب منتسبيها ستكون دون استقطاع اعتبارا من الشهر الحالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).