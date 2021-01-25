الكاظمي يلغي أمر إقالة ’’أبو علي البصري’’ من قيادة خلية الصقور الاستخبارية

2021/01/25 | 13:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر مطلع، الاثنين (25 كانون الثاني 2021)، بأن مدير عام استخبارات ومكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية، "أبو علي البصري"، باشر بمهامه بعد إلغاء أمر إقالته من منصبه.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "البصري باشر بمنصبه بعد إلغاء أمر اعفائه من قبل القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي".

وكان الكاظمي، قد أقال البصري وعدداً من قيادات الأجهزة الأمنية على خلفية الهجوم الانتحاري الذي نفذه انتحاريان في ساحة الطيران وسط بغداد، وأودى بحياة 32 شخصاً وإصابة 110 جرحى.

وأكد الناطق باسم القائد العام اللواء يحيى رسول، أن الكاظمي قرر اقالة عبد الكريم عبد فاضل (ابو علي البصري ) مدير عام استخبارات ومكافحة الارهاب بوزارة الداخلية (خلية الصقور) من منصبه.

وقال رسول في بيان، إن "القائد العام كلف نائب رئيس جهاز الامن الوطني حميد الشطري بمهام ادارة خلية الصقور وربط الخلية بالقائد العام للقوات المسلحة".

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