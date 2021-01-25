الإعدام لمتهم أدين باغتصاب طفل وقتله في الناصرية

2021/01/25 | 13:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ذي قار

أفاد مصدر من محافظة ذي قار، اليوم الاثنين، بإعدام متهم شنقا حتى الموت لإدانته بقتل واغتصاب طفل في مركز المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "محاكم ذي قار، أصدرت اليوم، حكما بالإعدام شنقا حتى الموت لمتهم أدين بقتل واغتصاب طفل في مدينة الناصرية مركز المحافظة".

وأضاف، أن "القرار صدر استنادا لإحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".

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