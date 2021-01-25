الوكالة الرسمية تنقل توضيحاً لمستشار رئيس الجمهورية حول مصادقة الإعدامات

2021/01/25 | 13:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

نقلت الوكالة الرسمية العراقية، الاثنين (25 كانون الثاني 2021)، توضيحاً من مستشار رئاسة الجمهورية حول مصادقة رئيس الجمهورية برهم صالح، على احكام الإعدام الصادرة من المحاكم العراقية.

وقال مسشتار رئيس الجمهورية، اسماعيل الحديدي، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، إن "المصادقة على أكثر من 340 حكمَ إعدام يتضمن مجموع ما صدر في الدورات السابقة وليس بعد حادثة ساحة الطيران".

وأضاف، أن "رئاسة الجمهورية لن تتوانى في إصدار مراسيم أحكام الإعدام بحق الإرهابيين"، مشيراً إلى أنه "لا توجد أي ضغوطات على رئيس الجمهورية بشأن إصدار مراسيم أحكام الإعدام".

وأول أمس السبت، صرح مصدر مسؤول في رئاسة الجمهورية، ان الرئاسة صادقت على اكثر من 340 حكم اعدام صادر من المحاكم العراقية المختصة مكتسبة الدرجة القطعية وفي قضايا مختلفة ارهابية وجنائية واصدرت المراسيم الجمهورية وفقا للدستور والقانون.

وقال المصدر، في تصريح صحفي، إن "المصادقات جرت بعد تدقيق القضايا المرسلة من كافة جوانبها الدستورية والقانونية بما فيها استنفاذ كافة طرق الطعن، وعدم الشمول بالعفو العام رقم 27 لسنة 2016، وهي قيد التنفيذ وفق الاجراءات المتبعة في وزارة العدل".

وتابع ان "الرئاسة مستمرة في مصادقة الاحكام الواردة اليها تباعا وفقا للسياقات المتبعة وتتعامل مع هذا الملف بتوخي الدقة والحذر بعيدا عن اي اعتبارات اخرى".

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