النزاهة: الحبس 5 سنوات لمدير المصرف العراقي للتجارة السابق!

2021/01/25 | 13:02 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة اليوم الاثنين عن صدور حكمٍ بحقِّ المدير العام السابق للمصرف العراقيِّ للتجارة TBI لإرتكابه خطأ جسيماً ترتَّب عليه الضر...

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