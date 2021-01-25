مؤسسة شهداء العراق تشكّل لجنة لإنجاز معاملات شهداء القوات الأمنية

2021/01/25 | 13:02 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت مؤسسة الشهداء اليوم الاثنين، تشيكل لجنة لإنجاز معاملات شهداء القوات الأمنية

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