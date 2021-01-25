الوائلي: 2 ترليون دينار انفقت على محافظة ذي قار منذ عام 2003

2021/01/25 | 13:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن محافظ ذي قار ناظم الوائلي، حجم الاموال التي انفقت على المحافظة منذ عام 2003 وحتى العام 2020، مشيراً الى أكساء 25% فقط من شوارع المحافظة خلال هذه السنوات.

وقال الوائلي في تصريحات متلفزة تابعتها "الاقتصاد نيوز"، أن "الاموال التي صرفت لمحافظة ذي قار منذ عام 2003 وحتى عام 2020 تقارب الـ2 ترليون دينار".

وأضاف أن واقع البنى التحتية والخدمات في المحافظة منخفض جداً (لا يتناسب وحجم الاموال المنفقة) وذلك ما يشير الى وجود شبهات "فساد" في مشاريع المحافظة.

ولفت الى أن "25% فقط من شوارع المحافظة جرى اكسائها خلال السنوات الماضية".

وكشف المحافظ عن وصول ما يقارب الـ"90 لجنة من هيئة النزاهة للتحقيق بمشاريع المحافظة المتلكئة".

وأكد الوائلي أن "المحافظة لا تمانع تزويد الجهات الرسمية بوثائق المشاريع المتلكئة في حال لو طلبت ذلك".

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