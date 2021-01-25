الخدمات النيابية تؤكد اللجوء الى القطاع الخاص سيسهم بتوفير فرص عمل كثيرة للشباب

2021/01/25 | 13:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

اكد رئيس لجنة الخدمات والاعمار النيابية وليد السهلاني،الاثنين، أن اللجوء الى القطاع الخاص سيسهم بتوفير فرص عمل كثيرة للشباب، مبينا انه من خلال قرائتنا للوضع الخدمي في عموم العراق اعتقد ان قضية تقديم الخدمات الى المواطن تحتاج الى جهد نوعي نوعا ما لاستقطاب القطاع الخاص.وقال السهلاني في حديث صحفي تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "ما يتعلق في التخصيصات الخاصة بوزارة البلديات والاعمار فأن هناك مبلغ ترليون و250 مليار دينار مخصص الى وزارة الاعمار". وأضاف "حددنا في اصل هذه المبالغ المخصصة انه يجب ان تكون بإنجاز المشاريع المتلكئة او غير المنجزة والتي هي مئات المشاريع"، مشيرا الى "عدم فتح مشاريع جديدة الا للضرورة القسوة واعطاء نسبة معينة لانشاء المشاريع الاستثنائية في الظروف الطارئة".وبين انه "من خلال قرائتنا للوضع الخدمي في عموم العراق اعتقد ان قضية تقديم الخدمات الى المواطن تحتاج الى جهد نوعي نوعا ما لاستقطاب القطاع الخاص، وعدم الاعتماد مطلقا على دوائر الدولة والقطاعات الوزارية في تقديم الخدمات"، مؤكدا أن "اللجوء الى القطاع الخاص يسهم توفير فرص عمل كثيرة للشباب".ورأى انه "يجب ايجاد خدمات للبلديات وخصوصا البلديات ذات التمويل الذاتي وبلديات امانة العاصمة التي فيها اموال كثيرة تجبى من المواطن"، لافتا الى أن "هناك اعذار من بعض المدراء بأنهم لا يجدوا ذلك التفاعل الملحوظ من قبل المواطن في موضوع الجباية، ولكن نرى هذا الموضوع يحتاج الى مراجعة دقيقة وايجاد فكرة في اتمتة الجباية وخصوصا في امانة العاصمة بغداد والبلديات بشكل عام في المحافظات وتحدد برؤوية واضحة، كل بلدية قادرة على تمويل ذاتها وامكانياتها".

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