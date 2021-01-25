المالية النيابية تصف اجتماعها مع وفد الإقليم بالإيجابي

2021/01/25 | 13:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

عد عضو اللجنة المالية النيابية النائب شيروان ميرزا ،الاثنين، اجتماع اللجنة مع وفد حكومة اقليم كردستان، لمناقشة مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام 2021 بـ"الإيجابي". وقال ميرزا في حديث صحفي، ان "الاجتماع كان ايجابيا وبحث العديد من المواضيع التي تخص حصة اقليم كردستان من الموازنة الاتحادية للعام 2021".واضاف ان "أعضاء اللجنة المالية وجهوا بعض الاسئلة الى وفد حكومة الاقليم، الذي اكد بدوره انه سيرد على تلك الاسئلة في الاجتماع المقبل".واشار ميرزا، الى ان "اجتماعات وفد حكومة كردستان مع اللجنة المالية ستستمر اليوم الاثنين وغداً الثلاثاء للتوصل الى اتفاق حول الملفات المالية العالقة بين حكومة اقليم كردستان والحكومة الاتحادية".وكان وفد من حكومة اقليم كردستان وصل الى بغداد مساء أمس لبحث حصة الاقليم من الموازنة الاتحادية لعام 2021.

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