مستشار صالح: رئاسة الجمهورية لن تتوانى بإصدار مراسيم الإعدام بحق الإرهابيين

2021/01/25 | 13:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – نصار الحاج

أكَّد مستشار رئيس الجمهورية اسماعيل الحديدي، عدم وجود ضغوطات على الرئيس برهم صالح في إصدار مراسيم أحكام الإعدام، بينما أشار إلى أن مجموع ما صدر من مراسيم إعدام خلال الدورات السابقة بلغ 340 مرسوماً.

وقال الحديدي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين: إن "رئاسة الجمهورية لن تتوانى في إصدار مراسيم أحكام الإعدام بحق الإرهابيين، لافتاً إلى أن هناك لجاناً كبيرة تقوم بتدقيق الأحكام دستورياً وقانونياً وبعضها تتم إعادته إلى مجلس القضاء لإعادة النظر بها".

وأضاف، أنه "لا توجد أي ضغوطات على رئيس الجمهورية بشأن إصدار مراسيم أحكام الإعدام، ولكن هناك مطالبات من قبل مواطنين وشيوخ عشائر ومنظمات مجتمع مدني وجهات دولية بحكم علاقاتها مع العراق بتخفيف عقوبة الإعدام".

وأشار إلى أن "رئاسة الجمهورية مستمرة في دراسة وتدقيق الملفات الواردة من مجلس القضاء لغرض تدقيقها ومعرفة المشمولين بالعفو أو الذين بحاجة إلى إعادة النظر باحكامهم ومراجعتها مرة ثانية، من أجل إصدار مراسيم أحكام الإعدام وإرسالها إلى وزارة العدل".

وبشأن صدور 340 مرسوماً بالإعدام أوضح الحديدي، أن" العدد الذي أعلنه المصدر المسؤول في رئاسة الجمهورية كان يتضمن مجموع ما صدر من مراسيم أحكام الإعدام في مراحل الدورات السابقة لرئاسة الجمهورية والحالية".

ولفت إلى أن "البعض كان يعتقد أن 340 مرسوماً صدرت بعد حادثة ساحة الطيران، إلا أن هذا العدد من المراسيم صدر خلال السنوات الماضية".

وحول وجود 3 آلاف حكم بالإعدام لم تتم المصادقة عليه، نفى الحديدي "وجود هكذا رقم لدى رئاسة الجمهورية، مؤكدة استمرار الرئاسة في تدقيق واصدار مراسيم الاعدام".

وتابع، أن "الرئاسة لم تتعمد في التأخير باصدار مراسيم الاحكام وان حصل تاخير فهذا يرجع الى التدقيق".

واكد مصدر مسؤول في رئاسة الجمهورية في وقت سابق، المصادقة على اكثر من 340 حكم اعدام صادر من المحاكم العراقية المختصة بقضايا ارهابية وجنائية، مكتسبة الدرجة القطعية.

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