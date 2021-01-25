مجلس النواب الأميركي يقدم اليوم لائحة اتهام ترمب لمجلس الشيوخ

2021/01/25 | 13:10 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..تقترب المساءلة الثانية للرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب خطوة أخرى، اليوم الاثنين، حيث يستعد مجلس النواب الأميركي لتقديم لائحة الاتهام إلى مجلس الشيوخ.وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، من المنتظر أن يتم سرد لائحة الاتهام التي تحمل تهمة «التحريض على الفتنة» أمام مجلس الشيوخ الساعة السابعة مساء اليوم الاثنين (الثلاثاء بتوقيت غرينتش).ويواجه ترمب مساءلة ثانية غير مسبوقة على أساس تهمة التحريض على التمرد، بسبب اقتحام مبنى «الكابيتول» من جانب مثيري الشغب المؤيدين له في 6 يناير (كانون الثاني).ووفقاً لقواعد المساءلة، يؤدي وصول لائحة الاتهام إلى مجلس الشيوخ رسمياً إلى بدء المحاكمة لعزل ترمب، والتي ستكون أول محاكمة يواجهها رئيس أميركي بعد ترك منصبه.ومع ذلك، وافق قادة مجلس الشيوخ على تعديل القواعد من خلال تسليم لائحة الاتهام مساء اليوم، ثم تأخير البداية الفعلية إلى الأسبوع الذي يبدأ في 8 فبراير (شباط).وفي مجلس الشيوخ، يتعين توفر أغلبية الثلثين لصدور الإدانة، ومن غير الواضح عدد الجمهوريين الذين قد ينضمون إلى الديمقراطيين في مثل هذا التصويت، ما قد يمنع ترمب أيضاً من تولي المنصب مرة أخرى.



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