ألمانيا: ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا إلى أكثر من 2.1 مليون حالة

2021/01/25 | 13:12 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلن معهد روبرت كوخ الألماني عن تسجيل نحو 7 ألاف إصابة جديدة بفيروس كورونا، ووفاة أكثر من مئتي شخص، خلال آخر 24 ساعة.وجاء في بيان المعهد، اليوم الاثنين، “تم تسجيل 6729 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد 2.141.665، كما تم تسجيل 217 حالة وفاة، […]

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