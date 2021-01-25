حكومة نينوى تبرم عقدا مع شركة فرنسية لإعادة إعمار مطار الموصل

2021/01/25 | 13:12 - المصدر: NRT عربية

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توقيع عقد إعادة إعمار مطار الموصل

فوتو: ارشيف

منذ 13 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أبرمت حكومة نينوى المحلية، الاثنين، عقدا مع شركة فرنسية لاعمار مطار الموصل الدولي الذي دمر بشكل كامل على يد تنظيم داعش.

وذكر مراسل NRT عربية، اليوم، 25 كانون الثاني 2021، أن الحكومة المحلية في نينوى أبرمت عقدا مع شركة فرنسية لإعادة إعمار مطار الموصل الدولي الذي تم تدميره بالكامل على يد تنظيم داعش.

وكان مجلس محافظة نينوى قد قام في وقت سابق، بإقرار خطة مشروع إعادة تأهيل مطار الموصل، وقد تم تخصيص مبلغ مليون وخمسمئة ألف دولار لإنجاز المشروع، والذي يتضمن تجديد مدرج الطائرات ونصب أجهزة حديثة ومتطورة مع إنشاء مرافق خدمية متنوعة، لكنها توقفت في عام 2014 بسبب سيطرة داعش على الموصل، وفي 2017 تم تحرير المطار لكنه تعرض لتدمير شامل.

جدير بالذكر ان مطار الموصل يعود تاريخ انشائه على يد سلاح الجو البريطاني إلى العام 1920، ويحمل أهمية استراتيجية بالغة لمحافظة نينوى، وقد تعرض للتدمير على يد داعش، شأنه شأن منشآت أخرى حولها التنظيم المتشدد إلى معسكرات أو خربها وزرعها بالعبوات الناسفة لإخراجها من حسابات القوات العراقية عند وضع الخطط العسكرية المضادة.

ر.إ

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