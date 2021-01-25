كربلاء ..حرق زوجته والسبب ..!!

2021/01/25 | 13:39 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

افاد مصدر امني، الاثنين، باقدام رجل على حرق زوجته بعد رفضها زواجه من امراة ثانية في محافظة كربلاء المقدسة.

وقال المصدر، ان رجلا اقدم على حرق زوجته بعد رفضها زواجه من امراة ثانية في احد المناطق العشوائية بمحافظة كربلاء المقدسة.

واضاف المصدر انه تم نقلها إلى المستشفى وتوفيت بعد دقائق....

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