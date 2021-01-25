التربية تنشر الجدول الخاص بالامتحانات التمهيدية للعام الدراسي 2020 – 2021

2021/01/25 | 13:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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نشرت وزارة التربية، الجدول الخاص بالامتحانات التمهيدية للعام الدراسي 2020 – 2021 .

وذكر المكتب الإعلامي في بيان لهُ ان “اللجنة الدائمة للامتحانات حددت يوم السبت الموافق الـ13 من شهر آذار المقبل انطلاق الامتحانات التمهيدية للمراحل المنتهية ( السادس الابتدائي ، الثالث المتوسط ، السادس الاعدادي ) وتستمر لغاية ال25 من الشهر ذاته”.

واشار الى ان “الامتحان يبدأ عند الساعة الواحدة ظهراً حسب التوقيت المحلي لمدينة بغداد ، اما في حال وجود عطلة رسمية خلال أيام الامتحانات فينقل امتحان ذلك اليوم الى اليوم الذي يليه وبنفس الجدول أعلاه”.

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