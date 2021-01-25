صناعة شموع الفندي في بغديدا

2021/01/25 | 13:42 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل شهدت كنيسة الطاهرة الكبرى في مدينة بغديدا عصر يوم الجمعة الموافق 23 كانون الثاني 2020 صناعة شموع الفندي التي تعتبر من الشموع التي يعتزّ بها أهالي سهل نينوى كونها تمثّل ركز من رموز التأمل والصلاوات في هذه الكنائس، وعادة يتم تجهيزها بعد أعياد الميلاد المجيدة ورأس السنة الميلادية حيث يقوم …

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