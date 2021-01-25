الحكـم بالحبس الشديد لمديـر مصـرف حكـومي اسبق

2021/01/25 | 13:43 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، عن صدور حكم بالحبس المشدد لـ 5 سنوات بحق المدير العام الاسبق للمصرف العراقي للتجارة TBI.

وقالت الهيئة في بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان "المدان أقدم على ارتكاب خطأ جسيم وإحداث الضرر بالمال العام نتيجة منح تسهيلات ائتمانية بمبلغ 40 مليون دولار أمريكي إلى أحد المصارف لغرض تغطية اعتماد مستندي، بالرغم من ضعف الضمانات المقدمة من المصرف، وقبل إكماله معاملة منح القرض.

وأضافت: "صدر حكم بإلزام المصرف الذي منح له القرض بتأدية مبلغ ( 38,072,807) دولار، يمثل أصل الدين مع الفائدة الاعتيادية، دون الفائدة التأخيرية".

وبينت أن "محكمة جنح الكرخ المختصة بقضايا النزاهة، بعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة المتمثلة بالتقريرالتدقيقي والتقرير التحقيقي الخاص بهيئة النزاهة، إضافة إلى أقوال الممثل القانوني للمصرف والتحقيق الإداري الذي بين مقصرية المتهم، قررت الحكم عليه غيابيا بالحبس المشدد لخمس سنوات.

واكدت ان الحكم تضمن إصدار أمر قبض وتحر بحق المدان ومنع سفره، فضلاً عن وضع إشارة الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة استناداً لأحكام المادة (184/أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي، مع إعطاء الحق للجهة المتضررة للمطالبة بالتعويض".

PUKmedia عن اعلام هيئة النزاهة

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