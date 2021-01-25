المالية تبحث مع الثروات الطبيعية قانون الموزانة

2021/01/25 | 13:43 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتمعت وزارة المالية في اقليم كوردستان مع نظيرتها وزارة الثروات الطبيعية بشأن اعداد وصياغة مشروع قانون الموازنة المالية.

وقالت الوزارة في بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: انه بالإستناد إلى قرار مجلس الوزراء حول إعداد وصياغة مشروع قانون موازنة عام 2021 وفي إطار الخطة العامة لوزارة المالية والاقتصاد ‏حول هذا الموضوع تعقد الوزارة سلسلة من الاجتماعات مع عدد من وزارات ومؤسسات ودوائر الحكومة.

واضاف البيان: ان الوزارة استهلت اجتماعاتها مع وزارة الثروات الطبيعية ‏حيث عقد هذا الاجتماع اليوم الأحد 24 كانون الثاني 2021 في ديوان وزارة المالية والاقتصاد و بإشراف الوزير آوات نوري.

‏ومن الجدير بالذكر ان موازنة إقليم كوردستان ستكون عامة وثابتة ‏حيث ستدرج المصاريف والقروض العامة ومبالغ العجز في إطار هذا القانون كما سيتم أدراج المستحقات المالية لشركات النفط ومصاريف الاستخراج والتصدير والبيع لوزارة الثروات الطبيعية ولاول مرة في مشروع قانون الموازنة لعام 2021.

PUKmedia عن اعلام حكومة اقليم كوردستان

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